Cinque professionisti per accompagnare la trasformazione dell'impresa sociale che organizza Paratissima

PRS - Paratissima Produzioni e Servizi Srl è l’impresa sociale che organizza Paratissima, simbolo della creatività in costante movimento, e che gestisce da settembre 2019 l’ARTiglieria, la nuova casa per l’arte contemporanea a Torino, negli spazi dell’ex Accademia Artiglieria, dietro piazza Castello. PRS ha deciso oggi di costituire un Advisory Board fatto di validi professionisti dalle differenti competenze, per supportare l’impresa sociale nelle sue decisioni strategiche finalizzate alla realizzazione di un ecosistema innovativo per l’arte contemporanea.

Fanno parte dell’Advisory Board di PRS: Antonella Parigi (presidente), Enrica Acuto Jacobacci, Laura Milani, Patrizia Reviglio, Marco Zappalorto.

«PRS – spiega Antonella Parigi, presidente dell’Advisory Board di PRS - ha deciso di avviare un processo di trasformazione profondo per un’ulteriore crescita e proprio per questo motivo ha deciso di dotarsi di competenze esterne per avere così uno strumento che la possa affiancare in questo percorso».

PRS - Paratissima Produzioni e Servizi Srl è l’impresa sociale nata nell’ottobre del 2017 con il compito di realizzare appuntamenti artistici sul territorio nazionale, sviluppare una vetrina digitale, servizi ed opportunità sia per gli artisti e sia per i collezionisti e implementare l’attività formativa e laboratoriale dedicata ai giovani professionisti e alle scuole. La compagine societaria di PRS vede la partecipazione al 52% dei soci storici di Paratissima e il restante 48% acquisito da un pool di investitori torinesi che ha creduto nell’ambizioso progetto di crescita e diffusione del marchio Paratissima sul territorio nazionale e internazionale. Fondamentale anche il percorso di accelerazione e il grant ricevuto da Socialfare, il centro torinese per l’innovazione sociale, nel novembre 2017, che ha permesso al team di PRS di focalizzare l’attenzione sul percorso di crescita e sviluppo dei diversi ambiti di progetto dal 2018 al 2020.