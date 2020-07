Da domani riapre al pubblico l'ascensore della Mole Antonelliana

A partire da domani torinesi e turisti potranno tornare ad ammirare Torino dalla terrazza della Mole Antonelliana: dopo quasi 5 mesi di chiusura il 24 luglio riapre al pubblico l’ascensore.

L’elevatore, chiuso anche in seguito all’emergenza sanitaria Covid, in questi mesi è stato oggetto di lavori per la revisione ventennale e il relativo collaudo; opere necessarie al conseguimento delle autorizzazioni di legge per la riapertura al pubblico.

Per rispettare le norme anti-contagio, l’accesso ai visitatori all’ascensore sarà regolamentato. Per ogni corsa potranno salire 5 persone alla volta (invece di 9) che si disporranno all’interno dell’ascensore in modo da non trovarsi faccia a faccia. Sul pavimento degli adesivi gialli indicheranno in modo intuivo alle persone come posizionarsi. Rimane, come in tutti i luoghi chiusi, l’obbligo di mascherina, di avere mani igienizzate, oltre al mantenimento della distanza durante l’attesa in coda per salire sull’ascensore. Ai clienti sarà richiesta anche la compilazione di un’autocertificazione.

L’ascensore rispetterà gli orari di apertura del Museo del Cinema, attualmente dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00. L'elevatore è una delle principali attrazione turistiche di Torino: nel 2019 ha accolto 403 mila visitatori.