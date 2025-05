A Villar Focchiardo collaudata e consegnata all'Anas la rotatoria all'incrocio tra le due Provinciali

La nuova intersezione a rotatoria tra la Strada Provinciale 24 del Monginevro e la Statale 25 del Moncenisio a Villar Focchiardo, realizzata dalla Città metropolitana di Torino, è stata collaudata e consegnata ufficialmente all’ANAS nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, alla presenza del Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo, del Sindaco di Villar Focchiardo, Eugenio Di Gaetano, dei funzionari dell’ANAS, della dirigente responsabile e dei tecnici della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana. I lavori per la nuova intersezione erano stati avviati nel giugno del 2023 e completati nell’autunno 2024.

“La rotatoria di Villar Focchiardo, che ha comportato anche la risistemazione della vicina intersezione tra le Provinciali 24 e 202 e la regimazione delle acque stradali, è un’opera pubblica attesa da molto tempo, che comporta un investimento di 1 milione e 580.000 euro. Il progetto ha compreso anche la realizzazione di una corsia di accumulo dedicata alla svolta a sinistra verso la Provinciale 202 e il posizionamento di due golfi di fermata per i mezzi del trasporto pubblico locale. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo – La nuova intersezione ha migliorato significativamente la sicurezza sulla Provinciale 24 in uno dei nodi più trafficati del tratto tra Borgone Susa e Susa. È un passo per la più complessiva messa in sicurezza dell’arteria. Dall’agosto dello scorso anno l’apertura dell’intersezione a rotatoria ha agevolato il traffico turistico, l’intenso traffico leggero locale e il transito di mezzi pesanti diretti al confine con la Francia”.

La rotatoria di Villar Focchiardo ha un diametro esterno di 60 metri, una corona giratoria con una corsia larga 6 metri, una banchina esterna larga 1 metro e una interna larga 1 metro e 25 centimetri. Sono stati realizzati due rami di raccordo alla Statale 25, un ramo di raccordo con la Provinciale 24 e uno di raccordo con la ciclovia Francigena della Valle di Susa, quattro isole sportitraffico verdi sulla Provinciale 24 e due sulla Statale 25, tre marciapiedi e banchine dei golfi di fermata per gli autobus, due attraversamenti pedonali sulla Provinciale 24, uno sulla Provinciale 202, uno su via Giaconera e uno sulla Statale 25, realizzato quest’ultimo dall’Unione Montana Valle Susa nell’ambito del progetto del Percorso cicloturistico lungo la Via Francigena.