Strade di alta quota: riaprono le provinciali fino ai laghi di Malciaussia e Serruù

Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria, è scattata oggi alle 12 la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il lago di Malciaussia. Tra il km 32+500 e il km 37+160 la strada viene chiusa al transito nel periodo invernale per l’impossibilità di attuare lo sgombero della neve. Come sempre, la riapertura è stata decisa a seguito di un sopralluogo tecnico e delle ultime operazioni di pulizia e sistemazione della strada per la messa in sicurezza, eseguite dal personale dei Circoli territoriali Lanzo-Viù e Ceres della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino. È stato eseguito dalla ditta GM Costruzioni di Usseglio il disgaggio di alcune rocce a monte della carreggiata, che è stata successivamente ripulita dal materiale sceso sul piano viabile. Sono stati riposizionati i guard rail e i blocchi di cemento a protezione della strada, che durante il periodo di chiusura invernale vengono ritirati per evitare che vengano danneggiati dal distacco di eventuali valanghe.

Gli obblighi e limitazioni in vigore durante l’intero periodo di riapertura estiva sono il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di lunghezza superiore a 6 metri, il divieto di transito degli autobus, il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sorpasso, di sosta e di fermata. Sono sono esclusi dai divieti i veicoli delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Al Comune di Usseglio spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni dell’Ordinanza emessa stamani e la gestione e regolamentazione dei parcheggi in località Malciaussia. Come avviene da alcuni anni, è infatti prevista nei mesi estivi una regolamentazione del transito nel tratto a più alta quota della SP 32, programmata per contribuire all’organizzazione di iniziative di valorizzazione del territorio, ma anche per favorire la fruizione di un bene di alto pregio culturale e naturalistico e la conservazione della memoria storica di cui l’infrastruttura stradale è testimonianza. I dettagli della regolamentazione nei fine settimana di luglio e nel mese di agosto verranno definiti e comunicati nelle prossime settimane . Sulla Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet le operazioni di sgombero della neve sono tuttora in corso. La strada è stata liberata sino alla diga del Serrù ed è stata quindi disposta la riapertura sino al Km 11+550 a partire dalle 8,30 di venerdì 30 maggio . Nel tratto dalla diga del Serrù fino al Km 18+400 la fresa della Città metropolitana è ancora in azione. La data della riapertura totale della Provinciale 50 dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori.