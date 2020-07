Val di Susa: sgombero del presidio No Tav dei Mulini

Sgombero in atto al presidio No Tav dei Mulini, in Val Susa. Dalle 7 di questa mattina è in corso un'operazione della polizia, per liberare l'area occupata da settimane dagli attivisti contro l'Alta Velocità. La protesta ha preso il via dopo l'inizio dei lavori di allargamento del cantiere di Chiomonte.