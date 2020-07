Da UniCredit un finanziamento di 15milioni di euro a favore di Westport Fuel Systems

UniCredit ha concesso un finanziamento di 15 milioni di euro a favore della multinazionale canadese Westport Fuel Systems Inc. Il finanziamento ha lo scopo di supportare, in termini di liquidità e di sicurezza, le attività di MTM, azienda di Cherasco che opera nel settore della meccanica. Il finanziamento, assistito da garanzia di SACE, secondo quanto previsto dall’Art.13 del decreto liquidità, ha durata di sei anni.

"Mentre le nostre strutture italiane tornano alla piena produzione, questo prestito di UniCredit fornisce una migliore liquidità e consente al nostro team di concentrarsi esclusivamente sul servizio ai nostri clienti globali e sull'accelerazione della ripresa economica delle nostre operazioni locali", ha dichiarato Massimiliano Fissore, Vice Presidente esecutivo, Trasporti di Westport Sistemi di alimentazione. “La necessità di un trasporto economico, pronto per il mercato e pulito è più urgente che mai e il vantaggio economico dei veicoli a carburante gassoso è una parte fondamentale di un recupero ecologico post COVID-19 in Europa e nel mondo. I sistemi di combustibile gassoso pulito di Westport Fuel Systems alimentati a gas naturale compresso ("CNG"), gas naturale liquefatto ("LNG"), gas naturale rinnovabile ("RNG"), gas di petrolio liquefatto ("GPL") e idrogeno sono un soluzione economica alla crescente domanda globale di trasporto sostenibile ".

"Il supporto di UniCredit alle attività italiane di Westport Fuel Systems - sottolinea Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, - risponde alla logica di sostegno alle imprese del territorio e di accompagnamento di una realtà imprenditoriale da sempre a vocazione internazionale, che anche attraverso scelte strategiche oculate ha assicurato la sicurezza e la liquidità delle sue attività italiane., fatto ancor più i mportante in un periodo come quello attuale. La dimensione pan-Europea di UniCredit ha consentito di individuare la migliore struttura finanziaria per l'intera operazione con la garanzia di SACE. Nostro obiettivo come Banca è quello di favorire la ripresa produttiva del nostro tessuto economico nel più breve tempo possibile.

"Il costante impegno di UniCredit per la sicurezza e la liquidità delle attività italiane durante la pandemia di COVID-19 rafforza ulteriormente la nostra partnership solida e di lunga data", ha continuato Frank Spiniello, vicepresidente delle operazioni finanziarie di Westport Fuel Systems. "Questo prestito fornisce una migliore liquidità e il supporto necessario per la flessibilità finanziaria e operativa delle nostre operazioni italiane, nel momento in cui torniamo a servire i nostri clienti nei mercati di tutto il mondo."

“Siamo lieti di avere supportato quest’operazione a sostegno di una realtà come MTM, parte di un gruppo che unisce a una forte proiezione internazionale un solido radicamento nel territorio italiano, ed espressione d’eccellenza di una filiera, quella del trasporto sostenibile, che giocherà un ruolo trainante per l’innovazione green – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid-Market Officer di SACE -. Un’operazione che testimonia, in questa fase complessa, l’importante partnership fra SACE e il sistema bancario, qui rappresentato da UniCredit, per garantire alle imprese la liquidità necessaria per continuare a crescere e generare sviluppo nel nostro Paese”.

Le attività italiane di Westport Fuel Systems a Brescia (BS), Cherasco (CN) e Albinea (RE) impiegano oltre 800 lavoratori e rappresentano il 70% della produzione dell'azienda in Europa. Secondo l'Unione Nazionale Rappresentanti Automobili Estere (“UNRAE”), il numero di immatricolazioni italiane di auto alimentate a metano è aumentato del 30,4% nel primo trimestre 2020.Secondo NGV Italia, una rete di infrastrutture di rifornimento di quasi 1.400 stazioni supporta oltre 1,3 milioni di veicoli a metano leggeri e in alcune regioni, la quota di mercato dei veicoli a metano supera il 12% del numero totale di veicoli leggeri su strada. Una rete di 75 stazioni di GNL che rappresentano il 25% del numero totale di stazioni di GNL in Europa supporta una flotta in crescita di oltre 2.500 camion di GNL per servizi pesanti che rappresentano l'1,3% della flotta di carichi pesanti italiana. Il Ministero dei trasporti italiano fornisce incentivi convincenti per la distribuzione di veicoli a GNC e GNL di € 4.000 per camion con un peso totale a pieno carico da 3,5 tonnellate a 7 tonnellate, € 8.000 per camion con un peso totale a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate e € 20.000 per camion con un peso totale a pieno carico superiore a 16 tonnellate, compresi i camion alimentati da Westport HPDI 2.0TM.Come terzo maggiore produttore di gas rinnovabile dopo Germania e Cina, l'Italia è impegnata nel maggiore dispiegamento di gas rinnovabile nei trasporti nell'ambito delle sue più ampie iniziative di decarbonizzazione e clima.