Exetra (Intesa Sanpaolo) a supporto dei progetti del Gruppo Scotta

Exetra, società del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha sostenuto l’esportazione in Albania delle turbine realizzate dalla Scotta SpA destinate a due centrali idroelettriche in Albania. Exetra ha finalizzato la commessa del valore di 7 milioni di euro con un cliente albanese, offrendo una dilazione di pagamento a 5 anni. Scotta SpA è una delle maggiori imprese italiane nella progettazione, realizzazione ed installazione di centrali idroelettriche e da altre fonti rinnovabili, impianti per la generazione dell’elettricità ed automazione industriale.

La produzione di tutte le componenti elettriche e meccaniche avviene presso lo stabilimento di Villafalletto ove sono impiegati oltre 100 dipendenti. Exetra, è una società controllata all’85% dal Gruppo Intesa Sanpaolo e per la restante quota da SCB Market Traders Srl. Grazie ai servizi ed alle soluzioni che Exetra fornisce a supporto dello sviluppo dell’operatività di trade and export, sempre più imprese del Made in Italy riescono a competere nei Paesi esteri, ampliando e diversificando il proprio mercato di sbocco, ottenendo pagamenti per contanti anche laddove il cliente estero riceve delle competitive dilazioni di pagamento e affidando a Exetra anche tutta la gestione delle pratiche di spedizione e doganali e dei rapporti con banche e istituzioni.

“Essere vicini al tessuto produttivo italiano con soluzioni a supporto dell’esportazione, studiate per rispondere alle esigenze di un mercato globale sempre più complesso e competitivo. Questo significa fare sistema per Exetra, facilitando l’interazione tra chi compra e chi vende, gestendo tutta la complessità legata al mondo delle esportazioni e permettendo alle aziende italiane di focalizzarsi sul proprio core business” – ha commentato Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo e presidente di Exetra.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il buon esito dell’operazione di supporto all’esportazione realizzata con Exetra, che permette al nostro gruppo di essere competitivo sul mercato internazionale offrendo ai nostri clienti una soluzione finanziaria di accompagnamento alla nostra fornitura, insieme ad un partner strategico come Exetra. Ci auguriamo che sia la prima di numerose operazioni che si possono concretizzare nei prossimi mesi” - ha commentato Pierluigi Scotta, presidente della Scotta Spa.