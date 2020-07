Scarpe & scarpe, dopo le difficoltà si cerca il rilancio con un nuovo piano industriale: obiettivo 2021

Un nuovo piano industriale per rilanciare l'attività. Lo ha annunciato il direttore generale e chief financial officer di Scarpe & Scarpe, Alessandra Mirello, parlando del futuro dell'azienda torinese specializzata in calzature e prodotti di pelletteria e abbigliamento.



Al fianco dei vertici aziendali, importanti consulenti e partner di rilievo internazionale. Il traguardo è quello del 2021, per un'impresa che nei mesi scorsi ha dovuto fare ricorso al pre-concordato per fare fronte alle difficoltà. L'obiettivo dunque è salvaguardare l'attività, i diritti dei creditori, ma al tempo stesso i lavoratori, di cui si cercherà di preservare il numero massimo possibile di posti.

Anche Scarpe & Scarpe ovviamente ha subito le conseguenze del lockdown e il crollo di incassi e fatturato, situazione che non è migliorata a sufficienza negli ultimi mesi.