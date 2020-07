Elezioni Venaria, Giulivi: “La politica ha bisogno di cambiare facce, di freschezza e di nuove idee”. E presenta i più giovani tra i candidati consiglieri

“La politica ha bisogno di cambiare facce, di freschezza e nuove idee”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per la città di Venaria, Fabio Giulivi, che ieri ha partecipato all'incontro di presentazione dei candidati più giovani della lista Venaria Riparte, che lo appoggia.

“Noi oggi abbiamo il compito importante – ha detto Giulivi –: fare della buona politica. Il tempo dell'antipolitica è finito appena sono stati messi alla prova di governo con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna ricostruire con serietà e determinazione, ascoltando le nuove generazioni che hanno molto da dire. Prendetevi i vostri spazi, rivendicateli con forza, fate emergere le vostre idee senza timore perché questa Città ha bisogno soprattutto di voi. Ogni giovane che riesco a convincere a impegnarsi per il proprio territorio è per me il regalo più bello”.

“È una grande responsabilità affrontare un percorso come questo ma sono orgoglioso della candidatura di Fabio Giulivi che conosco e apprezzo da più di 10 anni”, ha detto Andrea Carlomagno, 30 anni, portavoce della lista Venaria Riparte. “Sono entrato in politica che la coalizione cittadina era frantumata in mille pezzi. Fabio è riuscito a ricompattarla con un progetto innovativo di rilancio della città. I giovani hanno il compito di rompere gli schemi, di portare novità ma sempre con la coerenza delle proprie idee, ognuno di noi deve portare al progetto un valore aggiunto”.

Così invece Fabrizio Spaolonzi, 31 anni quest'anno: “Ho deciso di candidarmi perché la mia esperienza attiva in politica è arrivata a un punto di maturità che mi permette di poter dare una mano al progetto di Fabio Giulivi. È importante che i giovani abbiano una partecipazione attiva nella città di Venaria, nella vita politica e amministrativa della città. Le elezioni amministrative sono rilevanti perché sono il modo più diretto che abbiamo per decidere il bene della nostra città e per la nostra vita quotidiana. Per me la politica deve esser un canale diretto tra elettore e amministratore dove sia sempre continuo un dialogo per unire il Comune al proprio territorio”.

Tra i presenti all’incontro anche i candidati Andrea Dei e Vighen Porcelli. È intervenuto anche Paolo Ferrara raccontando il suo impegno nel sociale.

Sito web: https://giulivisindaco.it

Whatsapp: 351 975 6565

E-mail: info@giulivisindaco.it

