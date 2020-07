Coronavirus, soltanto 5 persone ancora in terapia intensiva in tutto il Piemonte, nessun decesso

Si riducono a cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva in tutto il Piemonte per infezione da Covid. Un altro passo indietro della pandemia sul nostro territorio, accompagnato da nessun decesso registrato nella giornata di oggi (o "attribuito" al virus a seguito di decessi avvenuti nei giorni passati).

Lo dice l'ultimo aggiornamento dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, secondo il quale il numero di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, salgono a 25.993 (39 in più rispetto a ieri) di cui 3189 (+11) Alessandria, 1574 (+4) Asti, 840 (+0) Biella, 2432 (+4) Cuneo, 2343 (+4) Novara, 13.398 (+16) Torino, 1093 (invariato) Vercelli, 958 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 166 (invariato) provenienti da altre regioni. Altri 686sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.