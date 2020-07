Sempre più persone sostengono Candiolo: crescono del 3% le donazioni del 5 per mille alla Fondazione che fa ricerca contro il cancro

Diecimila firme in più e il secondo posto - a livello nazionale - tra le realtà che beneficiano delle donazioni degli italiani quando si tratta di destinare parte della propria dichiarazione dei redditi. E' quanto ha totalizzato la Fondazione piemontese per la Ricerca sul cancro, in base ai dati dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni 2019.



Complessivamente sono state 275.100 le persone che hanno scelto di destinare alla Fondazione di Candiolo il 5 per mille, con una crescita percentuale del 3% rispetto alle dichiarazioni del 2018.

"La fiducia nei confronti della nostra Fondazione e di tutte le persone che ogni giorno, a Candiolo, si impegnano contro il cancro a favore della Cura e della Ricerca, si è ulteriormente rafforzata - dicono dalla Fondazione attraverso i loro canali social -. Una spinta, quella dei nostri sostenitori, che da sempre ci accompagna nella nostra missione". E sui numeri sempre più rilevanti commentano: "ci danno ancora maggiori stimoli e ci permettono di guardare il futuro con sempre maggiore ottimismo".