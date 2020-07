Denunciato per ricettazione, si scopre poi che il ladro era il fratello minorenne

Stava girando per le strade vicino a via Cecchi con due biciclette nuove e di notevole valore. Un comportamento troppo curioso per non insospettire gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia che hanno fermato e controllato un ventenne, di nazionalità marocchina, che non è stato in grado di giustificare il possesso dei due mezzi. Ha detto però ai poliziotti che erano state rubate giorni prima da ragazzini che frequentano i giardini Alimonda.