Gianduja a spasso per la Circoscrizione 8, grazie ai burattini della famiglia Grilli

Uno show itinerante dove protagonista sarà la maschera più amata dai torinesi, Gianduja. E' la rassegna di spettacoli di burattini per famiglie allestita da Marco Grilli - titolare di Alfa Teatro - nei giardini pubblici della Circoscrizione 8.

Il calendario parte dal 5 agosto e arriva fino al 20 settembre, per un totale di sette date, con inizio alle ore 17. Saranno coinvolti tutti i quartieri del territorio, dal Pilonetto a Borgo Po, passando per il Lingotto e San Salvario: tra i luoghi scelti, piazza Zara, Italia '61, parco Di Vittorio, via Petitti, piazza Galimberti e il Borgo Medievale.

Il 20 settembre chiuderà la rassegna un evento speciale in via Monferrato, alle 11.30, in occasione del mercatino vintage ai piedi della Gran Madre.

L'ingresso è libero.

Agli appuntamenti in Circoscrizione 8 si aggiungono quelli alla Bocciofila Pilone (1, 9, 15, 23 e 30 agosto; 6, 13 e 20 settembre), più piazza Alimonda l'8 settembre, il giardino di via Reggio angolo via Pisa l'11, viale Cancellate a Vanchiglia il 15, la scuola Villata di Borgata Rosa il 18 e piazza Chiaves il 22.