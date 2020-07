Marionette Grilli in tour nei giardini e parchi di Torino, per "bambini" dai 3 ai 99 anni

Dal 2 agosto al 22 settembre la compagnia Marionette Grilli porta in scena 19 spettacoli gratuiti di burattini nelle aree verdi della città, in collaborazione con la Bocciofila Madonna del Pilone e il patrocinio e il supporto delle Circoscrizioni 7 e 8.

Protagonista di tutti gli show sarà Gianduja, la maschera simbolo del Piemonte e iconica a livello nazionale.

Luoghi d'elezione degli eventi saranno le piazze e le aree verdi della città, per incontrare gli spettatori e portare il teatro nei luoghi che i bambini frequentano e riconoscono. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 17 e saranno a ingresso libero.

“I burattini rappresentano il bene che vince sul male - commenta Marco Grilli -, che viene trasmesso con un linguaggio universale usando la burla e il divertimento. E gli spettacoli e la leggerezza che trasmettono sono per bambini e adulti, dai 3 ai 99 anni”.

Un'ampia proposta culturale che affonda le sue radici nella storia della famiglia Grilli, da oltre 50 anni, con un patrimonio di 26mila oggetti tra marionette, burattini, ombre, teatrini, scenari, costumi e oggettistica per il teatro di figura. E che ora sta proiettando verso il futuro questa tradizione, grazie all'assegnazione da parte del Comune del progetto di riqualifica per l'ex rettilario del parco Michelotti, destinato a diventare un grande museo internazionale della marionetta, con spettacoli e attività per i cittadini.

Gli spettacoli estivi anticipano anche il programma autunnale che l’associazione Marionette Grilli porterà in scena all’Alfa Teatro di via Casalborgone 16/i, che a novembre compirà 30 anni.

"Avere i burattini Grilli è un fiore all’occhiello per il programma per i bambini del nostro territorio, commenta Nando D’Apice, coordinatore alla cultura della Circoscrizione 7. “Un progetto interessante - aggiunge il presidente Luca Deri -, che riprende e consolida la tradizione della nostra Città e Regione verso i burattini”.

“Siamo contenti - dichiara anche il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca - che si riporti in auge lo spettacolo di burattini. Sarà un’occasione anche per presentare a tutta la cittadinanza cosa succederà nel parco Michelotti tra un paio di anni, un avvio di quello che rappresenteranno burattini e marionette per il quartiere e la città”.