Coronavirus, continuano ad aumentare le persone guarite: altre 12 rispetto a ieri in Piemonte

Lo conferma l'ultimo bollettino emesso dall'Unità di Crisi della regione, che fissa in 26.019 il totale delle persone che hanno fatto due test con esito negativo al termine della malattia. Di questi 1093 a Torino, anche se nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi guariti. Inoltre, altre 659 persone sono in via di guarigione, ovvero in attesa del secondo test negativo.

Dodici nuovi contagi e dodici persone guarite. Restano sostanzialmente stabili i numeri legati alla pandemia di Coronavirus , per quanto riguarda i suoi riflessi in Piemonte.

Dodici infine i nuovi contagi, per un totale di 31.606 casi, anche se i ricoverati in terapia intensiva rimangono 5 in tutta la regione e quelli non in terapia intensiva sono 143 (due in più rispetto a ieri).