Piazza Carignano: una manifestazione bipartisan per dare solidarietà a Hong Kong

C'erano tutti, nella giornata di ieri, in piazza: da destra a sinistra, anche se ormai le categorie politiche hanno ampiamente scavalcato le distribuzioni "geografiche tradizionali". Dai Radicali (che hanno lanciato l'iniziativa insieme a Pd, Volt, Azione, +Europa, Italia Viva e altre forze affini) fino a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Si sono dati appuntamento in piazza Carignano per far sentire la loro voce (e la loro solidarietà) nei confronti della popolazione di Hong Kong, che in questi mesi sta vivendo una situazione particolarmente difficile nei rapporti con la Cina, tra disordini e nuove leggi restrittive, non bastasse l'emergenza Covid.

Cartelli vuoti, senza parola. Proprio come accade nel piccolissimo Paese asiatico, dove la parola rischia di sparire. "Nella ex colonia britannica la parola è censurata", spiega Patrizia De Grazia, coordinatrice dell'associazione Aglietta. Torino invece difende la democrazia, il diritto di manifestare e gli obblighi internazionali".