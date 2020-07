Coronavirus: ancora tre persone guarite a Torino, mentre altre 659 aspettano il secondo tampone negativo

Con i tre rilevati nella giornata di oggi a Torino e provincia, salgono a 26.022 in tutto il Piemonte le persone guarite dal Coronavirus. Ma questo elenco potrebbe ampliarsi, visto che sono altri 659 i pazienti in attesa del secondo tampone negativo.

Rispetto a ieri, invece, si conta un decesso in più, che porta il totale a 4127 in Piemonte dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi invece sono 4. Per il solo capoluogo, il totale sale cos' a 15.971.

I ricoverati in terapia intensiva in tutto il Piemonte sono 5 (invariato rispetto a ieri), mentre sono scesi a 141 quelli ricoverati in terapia non intesiva (due in meno).