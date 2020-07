Il mondo di Luigi Ghirri: proiezione del documentario di Gianni Celati

Il film è una rievocazione della vita di Ghirri e delle sue opere che ha come punti di riferimento il teatro del Castello di Fontanellato e la casa di Ghirri nella campagna di Roncocesi. Il Castello di Fontanellato rappresentava per Ghirri un luogo di culto: al suo interno, infatti, c’è una sorta di “camera oscura” dei primi anni dell’Ottocento, per cui attraverso un foro si riflettono le immagini della piazza, invertite come nell’obiettivo fotografico. Per Ghirri questa era la dimostrazione che la fotografia non è soltanto un’invenzione tecnica moderna, ma un’idea di visione molto antica. Nel film, dalla “camera oscura” del Castello di Fontanellato, le immagini prendono il volo in un viaggio attraverso le campagne intorno a Reggio Emilia. Le pianure e le architetture tipiche di quelle zone sono la chiave per comprendere lo spirito dei luoghi, spirito che si manifesta apertamente quando il gruppo di amici si raduna per un banchetto all’aperto, in una serata primaverile, sulla riva del Po, con una proiezione delle foto di Ghirri.