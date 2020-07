5 consigli per evitare le truffe sugli affitti

Sei alle prese con la ricerca di un appartamento in affitto a Torino? Allora ti conviene prestare attenzione perché anche nella città della Mole, così come in gran parte d'Italia, il rischio di incappare in una truffa è ancora piuttosto alto. Internet è una grande risorsa per coloro che cercano case o appartamenti in affitto, ma può rivelarsi un'arma a doppio taglio perché spesso dietro ad annunci particolarmente interessanti si nascondono persone che hanno un solo obiettivo: estorcere denaro.

Per quanto riguarda il mercato delle case in affitto Torino è ricca di proposte, ma per evitare brutte sorprese ti consigliamo di seguire i nostri consigli: in questo modo sarai sicuro di non rischiare truffe o raggiri.

#1 Consulta solo agenzie e siti web affidabili

La prima regola d'oro per non correre rischi è quella di scegliere con cura il portale di annunci immobiliari, evitando prima di tutto social network come Facebook e siti web che non fanno capo ad un'agenzia realmente esistente. Un trucco per avere la certezza di essere capitati sul portale giusto è controllare in fondo alla pagina le informazioni relative all'azienda che lo gestisce. Se non sono presenti, è meglio cambiare sito.

#2 Attenzione ai prezzi troppo bassi

Un campanello d'allarme è spesso rappresentato anche dal prezzo, che se è troppo basso rispetto alla media della zona dovrebbe sempre far scattare qualche sospetto. Se stai cercando un appartamento in affitto, cerca prima di tutto di farti un'idea generale in merito alle tariffe medie di Torino e se trovi annunci che sembrano particolarmente economici evitali.

#3 Mai versare denaro prima di aver visto la casa

Al giorno d'oggi capita spesso che prima ancora di avere la possibilità di vedere personalmente l'appartamento di proprio interesse il proprietario chieda di versare una caparra. La maggior parte delle volte, dietro a queste strategie si nascondono truffatori che non appena ricevono il denaro si dileguano e scompaiono. Non bisogna mai anticipare nulla prima di essersi accertati che l'appartamento esista realmente e averne verificato le condizioni.

#4 Attenzione alle forme di pagamento

Sei andato a vedere l'appartamento e ti è piaciuto? A questo punto è già più normale che il proprietario ti chieda di versare un anticipo per evitare che altre persone possano portartelo via. Attenzione però, perché alcuni truffatori mostrano case che in realtà non sono nemmeno in vendita, proprio per estorcere del denaro ai malcapitati. Per questo motivo, fai attenzione ed evita di fare versamenti in contanti o tramite agenzie come Western Union o MoneyGram: queste sono utilizzate di frequente dai truffatori.

#5 Vuoi andare sul sicuro? Affidati ad un'agenzia

Alcune persone sono ancora piuttosto restie ad affidarsi ad un'agenzia, ma bisogna ammettere che al giorno d'oggi lasciare tutto in mano a dei professionisti consente di andare sul sicuro. Se quindi vuoi evitare il rischio di truffa, la cosa migliore che puoi fare è quella di consultare gli annunci su un portale di un'agenzia che sia sufficientemente famosa. Potrai dunque affidarti ad essa per gestire tutto e non dovrai preoccuparti di nulla.