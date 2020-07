Gruppo di lavoro su emergenza Covid, la Lega Piemonte: "Sia un confronto per il bene della sanità"

“Auspico che il gruppo di lavoro della Quarta commissione istituito oggi, e votato anche dal nostro gruppo regionale – aggiunge il presidente della commissione Sanità, il leghista Alessandro Stecco- sia un luogo istituzionale per avviare un’analisi che possa portare a migliorare i percorsi sanitari in risposta a eventuali crisi della stessa portata in futuro, e non un momento di confronto e scontro squisitamente politici. Sono fiducioso che il consigliere Daniele Valle, nominato dalle opposizioni alla guida di questo gruppo di lavoro e al quale auguro buon lavoro, saprà coordinarne, organizzarne e gestirne al meglio i lavori che dureranno 12 mesi, con un primo tagliando fissato tra sei mesi”.

“In consiglio abbiamo detto sì all’istituzione di questo gruppo di lavoro costituito sotto l’egida della commissione Sanità – ha commentato il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni-, convinti che sia il contenitore istituzionale migliore per un confronto sull’emergenza Covid. Il nostro auspicio è che porti a un dialogo costruttivo con le opposizioni per il bene della nostra Sanità. Del resto è evidente che non ci sia stato alcun “caso Piemonte”, come qualcuno ha voluto far credere forse ispirato da un interesse di parte”.