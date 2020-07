Via Botticelli, è pronta la nuova piazza pedonale davanti alla Coop

È stata completata e aperta al passaggio e al pubblico la nuova piazza pedonale che si apre su via Botticelli in corrispondenza del Superstore di Nova Coop. Lo spazio, con i suoi circa 5 mila metri quadrati, rappresenta una nuova area di aggregazione e incontro a disposizione degli abitanti del quartiere, ai quali offre un portico e panchine che possono diventare punto d’incontro per la comunità. La piazza, inoltre, è arricchita da un elevato numero di alberature distribuite sull’intera superficie. Il completamento dei lavori di riqualificazione consente ora un accesso pedonale più semplice e diretto anche al complesso commerciale di via Botticelli, favorendo il passeggio di via.

L’intervento è stato finanziato e realizzato da Nova Coop, in accordo con la Città di Torino, nell’ambito delle azioni che stanno interessando la zona di trasformazione “5.25 Botticelli” e conclude la parte di opere pubbliche nell’ambito del secondo lotto di lavori approvato dall’amministrazione comunale.

La realizzazione della piazza come anche il completamento degli edifici commerciali prospicienti, previsti nel quadro dello stesso intervento, ha subito un rallentamento a causa delle misure di lockdown imposte dal Covid – 19. Si prevede che il processo di insediamento delle nuove attività commerciali sarà completato entro la fine dell’anno, generando nuove occasioni di passeggio e aggregazione per tutto il quartiere.

Il progetto di riqualificazione di via Botticelli, intrapreso da Nova Coop nell’ambito delle azioni di recupero dell’area sulla quale ha insediato il suo nuovo punto vendita, era partito nel 2019 con la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie, la costruzione di un tratto di ciclabile e di una nuova viabilità per collegare via Basse di Stura e Corso Giulio Cesare, contribuendo all’alleggerimento del traffico diretto alla rotonda di piazza Derna.