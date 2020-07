Arrestato scippatore in centro: era stato scarcerato da appena una settimana

Arrestato in centro, a Torino, un cittadino marocchino di 36 anni per rapina aggravata. Si era avvicinato a un'anziana signora, in attesa dell'autobus in via XX Settembre, e le aveva strappato dal collo una collanina, provocandole escoriazioni.

Grazie all'intervento di un esercente, i poliziotti hanno fermato l'uomo e restituito il gioiello alla vittima. Da accertamenti è poi emerso che l’uomo era gravato da precedenti di polizia e che aveva terminato di espiare una pena la scorsa settimana, quando era stato scarcerato dopo quattro anni per reati contro il patrimonio.