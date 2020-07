"Quando la musica è cinema": Chieri si regala il suo concerto di Ferragosto

"Festeggiare il Ferragosto con la musica è diventata una tradizione, e siamo orgogliosi che, per la prima volta, quest’anno accadrà anche a Chieri - commenta l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - siamo grati al Circolo Cameristico Piemontese che ci ha proposto il concerto del Crossing Sound Projet che, attraverso brani in cui la storia della musica intreccia quella del cinema, renderà omaggio a quel grande artista recentemente scomparso che è Ennio Morricone. Un evento culturale che sarà senza dubbio apprezzato dai chieresi, e non solo, che a metà agosto non saranno in ferie. E che si aggiunge al programma della manifestazione Sans-In, che ha trasformato il Parco San Silvestro in una vera e propria arena estiva chierese".