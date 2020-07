Edilizia, Canalis: "Più di 25 milioni di crediti delle Atc piemontesi verso i Comuni"

"Il Comune di Asti, ad esempio, ha un debito di ben un milione di euro verso l’ATC del Piemonte sud. Il credito dell’ATC del Piemonte centrale è addirittura di 16 milioni di euro. Queste irregolarità sono dovute alla mancata esecuzione o pronuncia, da parte dei Comuni, della decadenza dei morosi colpevoli, dopo la notifica da parte delle ATC. In molti casi questo è frutto di una precisa scelta politica dei Comuni, correlata alla difficoltà di eseguire impopolari provvedimenti di sfratto, sebbene legittimi. Questi mancati sfratti non comportano solo un serio danno finanziario per le ATC e per la Regione ma anche un danno per le famiglie aventi diritto all’alloggio che non possono prenderne possesso, essendo occupato dai morosi colpevoli" conclude la consigliera regionale del Pd.