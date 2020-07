Moncalieri, Montagna presenta il suo programma: "Completare il lavoro, l'ospedale è la priorità"

Il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna ha presentato insieme alla sua coalizione il programma elettorale in vista delle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre.

Il documento, che nasce dalle proposte e dal confronto all’interno della coalizione, è costruito su valori chiari e condivisi, sintetizzati nella Carta dei Valori firmata lo scorso autunno.

Il progetto per la Moncalieri del 2025 tiene insieme presente e futuro. L’obiettivo è di completare la trasformazione della città iniziata nel 2015, lasciandosi alle spalle l’emergenza Covid. Punto di partenza: gli insegnamenti e le eredità che le emergenze degli ultimi cinque anni come l’alluvione del 2016 e la pandemia hanno lasciato ai moncalieresi. Ma anche quanto di buono la Comunità è riuscita a mostrare nei suoi periodi più duri, come l’impegno del volontariato e la solidarietà. Non manca il bilancio dei cinque anni passati: le opere promesse e oggi in cantiere, il tempo pieno nelle scuole, la manutenzione dei luoghi e un nuovo rapporto tra amministrazione e cittadini. Simboli di questo primo mandato sono stati l’avvio dei lavori di riqualificazione della piscina Ex Pleiadi, la riconversione del Foro Boario nel nuovo PalaExpo, la riapertura del Castello e la nuova viabilità sui due ponti, la prevenzione delle alluvioni con l’avvio dei lavori del canale scolmatore e degli argini di Po, Chisola e Sangone.

“Cinque anni fa il nostro obiettivo era far ripartire Moncalieri: oggi possiamo dire di avercela fatta. Per questo il nostro progetto è l’unico davvero credibile, l’unico in grado di completare la trasformazione che la città merita” ha affermato il Sindaco. Si punterà sulla valorizzazione del territorio, investendo in cultura e turismo. Passaggi fondamentali saranno la valorizzazione del centro storico e la “svolta verde”: stop alla cementificazione e salvaguardia degli spazi verdi urbani. I bisogni dei cittadini continueranno ad essere centrali, per una Moncalieri che metta in primo piano i valori di uguaglianza ed equità: nella scuola, con la dotazione di un tablet per ogni bambino che cominci il proprio percorso scolastico; nei quartieri, con un’area cani per ogni borgata; nella parità nell’accesso a internet, alle cure, ai servizi comunali e altro ancora.