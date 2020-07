Green iDeal, bando di concorso per opere d'arte digitali e tecnologiche, ma dall'animo green

Green iDeal è il bando di concorso indirizzato alle opere di arte contemporanea che utilizzano la tecnologia e il digitale come principale mezzo espressivo e che hanno come tematica di riferimento la sostenibilità ambientale (tutela della biodiversità, fonti di energia alternative e pulite, eliminazione dell'inquinamento e lotta al cambiamento climatico, industria e mobilità più sostenibili, economia circolare).

Le opere d'arte selezionate faranno parte del progetto espositivo curato da PRS – Paratissima Produzione e Servizi srl, nell’ambito della Biennale Tecnologia in programma a Torino dal 12 al 15 novembre 2020.

Dopo il successo del Festival della Tecnologia organizzato nel 2019 dal Politecnico di Torino per festeggiare i 160 anni dalla sua fondazione, PRS collabora nuovamente con una delle istituzioni più prestigiose a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, per evidenziare lo stretto connubio esistente tra l'arte contemporanea e la dimensione tecnologica e digitale come mezzo di espressione intercettando e valorizzando i nuovi e giovani talenti che operano in tali ambiti.

La partecipazione al bando è gratuita, la scadenza per l'invio delle proposte è il 1° ottobre 2020. Due le sezioni previste dal bando: “video” per opere di videoarte che utilizzano tecniche digitali; “scultura/installazione” per sculture o installazioni realizzate tramite stampa 3D o che utilizzano la tecnologia come parte integrante dell'opera, ad esempio installazioni o sculture cinetiche o luminose o il cui funzionamento presuppone l'interazione con il pubblico.

Con il tema “Green iDeal” agli artisti e ai creativi viene infatti chiesto di interpretare, attraverso il linguaggio della digital art, l’ideale green a cui tendere, la cui “i” evidenzia la centralità del ruolo dell'individuo in questo processo di rinnovamento. Impegno, informazione, istruzione, ispirazione e innovazione sono i valori di cui ognuno deve farsi portatore.