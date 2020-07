Migranti alla Pellerina di Torino negativi al tampone, altri 50 a Settimo

Sono risultati tutti negativi al test sierologico del Covid i 41 richiedenti asilo arrivati questa mattina a Torino da Lampedusa. I migranti ora verranno sottoposti al tampone. Fino all’esito non potranno lasciare l’attuale struttura di accoglienza, mentre in seguito verranno eventualmente destinati ad uno stabile in strada della Pellerina 26 gestito dalla cooperativa “Liberi Tutti”.

Una soluzione elaborata dalla Prefettura del capoluogo nelle scorse ore, nell’ambito di un piano nazionale per fronteggiare l’emergenza sbarchi.

A questi si aggiungono altri 50 richiedenti asilo destinati al Centro Fenoglio di Settimo Torinese e una donna accolta da una parrocchia: il gruppo è partito da Agrigento circa 28 ore fa. In totale in Piemonte è previsto l’arrivo di 156 persone.