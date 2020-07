Perché avere un sito internet

Importante per le aziende

Avere un sito web di qualità è un elemento molto importante per una qualsiasi azienda. Si stima che circa l’80% delle persone che devono fare un nuovo acquisto cerchino informazioni online. In sostanza avere un sito web di qualità permette di farsi trovare dai potenziali clienti, ma non solo. È ormai anche una questione di autorevolezza: le aziende senza sito internet, o che hanno pagine vuote, obsolete o antiquate, perdono di credibilità. Meglio quindi evitare il fai da te. Attraverso aziende per la realizzazione siti web a Milano anche chi non ha alcuna esperienza nel settore può ottenere pagine web aziendali di qualità. Attraverso le quali farsi trovare dai clienti, ma anche comunicare con gli stessi. Ad esempio attivando un servizio di assistenza online.

I vantaggi dati dall’avere a disposizione un sito web di qualità sono molteplici. Internet infatti permette di essere presenti per la propria clientela, acquisita o potenziale, ad ogni ora del giorno e dalla notte, 7 giorni su 7. Nessun altro mezzo di comunicazione è oggi tanto potente; infatti in rete viaggiano anche le campagne marketing innovative, alcune utilizzano i social, altri banner e pubblicazioni su altre testate. Avendo a disposizione una buona base data dal sito di proprietà dell’azienda, tutto il resto si crea in modo più semplice, soprattutto attraverso la gestione da parte di consulenti esperti del settore. I social sono la nuova risorsa del momento, ma avere a disposizione una pagina aziendale sui social non esime dalla necessità di creare anche un sito di proprietà.

Oggi più che mai i siti internet aziendali hanno un’importanza elevata. Sono infatti tantissime le aziende che proprio ora, spinte dalla pandemia ancora in atto, si sono affacciate alla rete . Il non poter uscire di casa e mettersi in contatto con gli altri in presenza ha di certo accelerato lo sviluppo e l’utilizzo di internet in Italia. È però importante comprendere che non è bene improvvisarsi in questo ambito, visto che la maggior parte dei siti disponibili è di qualità. Proprio in questo momento è ancora più importante avvicinarsi alla rete attraverso dei consulenti esterni, che sappiano indicare la giusta modalità, ma anche aiutare direttamente nella creazione dei contenuti da pubblicare online e da offrire alla clientela.