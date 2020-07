Cinemambiente torna in Valchiusella a braccetto con Slow Food: "Valorizziamo le comunità locali"

Otto film a tema ambientale abbinati a iniziative naturalistiche, incontri, laboratori e attività per ragazzi, coinvolgendo progressivamente tutti i comuni della valle. Torna anche quest'anno Cinemambiente in Valchiusella, dal 30 luglio al 9 agosto, rassegna itinerante organizzata in collaborazione con il Museo del Cinema, che si avvale stavolta anche di un altro prezioso alleato: Slow Food.

Si tratta infatti dell’evento che segna l’avvio di Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE), progetto con cui l'associazione di Bra intende sostenere i cinema rilanciando il loro ruolo all’interno delle comunità locali. Le due settimane di rassegna in Canavese rappresentano dunque il primo passo del percorso di valorizzazione dei territori dove le sale cinematografiche non ci sono o stanno ormai scomparendo.

"Vogliamo puntare - ha spiegato il presidente onorario di Slow Food Italia Roberto Burdese - sulla loro capacità di essere luoghi di aggregazione culturale e sociale, per far germinare i semi di una cultura ambientale e alimentare anche nelle fasce più giovani della popolazione. Lo scopo è tornare a vivere il cinema come luogo attorno a cui gravita un’intera comunità, anche a livello politico. Questo è un progetto presentato in tempi non sospetti molto prima del Covid, ma oggi torna di grande attualità".

"Non si deve perdere l'importanza della fruizione - continua -:, porteremo il dibattito sulla cultura alimentare come chiave per leggere la crisi ambientale dei giorni nostri. Facciamo uscire i gestori delle sale cinematografiche dalla loro sfera abituale per cercare contaminazioni, creando modelli replicabili anche altrove".

In linea con il programma di CINE (che vede come partner anche Mobile Film Festival, il Cinema Boaro di Ivrea, il Cinema Vittoria di Bra, l’associazione croata Kinookus e il Comune di Cherasco), tra le novità di Cinemambiente in Valchiusella 2020 figura l’istituzione di un innovativo cinema mobile. Un furgone elettrico equipaggiato con uno schermo pop-up percorrerà le strade della vallata per portare il cinema di paese in paese, dove le proiezioni e i diversi appuntamenti della rassegna saranno tutti ospitati in spazi all’aperto (piazze, campi sportivi, aree di parcheggio) a capienza limitata secondo le vigenti norme in materia di prevenzione sanitaria.

Come gli anni scorsi, le giornate della rassegna saranno scandite da appuntamenti a contatto con la natura nella seconda metà della settimana (da giovedì a domenica) e diversificati secondo le fasce orarie: si inizia con le passeggiate guidate in mattinata, seguite dalle attività didattiche pomeridiane riservate ai ragazzi, per terminare con le proiezioni serali aperte a tutti.

"Ringraziamo - ha commentato il direttore di Cinemambiente Gaetano Capizzi - la grande disponibilità delle amministrazioni locali, che hanno dimostrato un'apertura mentale davvero lodevole nell'organizzare il festival, specie in un anno così difficile come quello attuale".

Le proiezioni iniziano con La Glace et le Ciel (giovedì 30 luglio, Brosso, piazza Sclopis, ore 21.30), di Luc Jacquet, con cui l’autore del celebre La marcia dei pinguini fa di nuovo rotta per l’Antartide seguendo i ricordi di Claude Lorius, uno dei padri della moderna glaciologia. Tra affascinanti materiali d’archivio e riprese spettacolari, il film ripercorre le numerose missioni dello scienziato, che dagli anni 60 in poi ha dedicato la vita a indagare i segreti custoditi nei ghiacci polari ed è stato tra i primi a rilevare la stretta connessione tra attività umane e variazioni climatiche. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle ore 21) con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Si prosegue affrontando da un altro versante il tema dell’impatto delle attività umane sull’ambiente con il film successivo, Antropocene: L’epoca umana (venerdì 31 luglio, Val di Chy, Campo sportivo di Alice Superiore, ore 21.30), di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky, vincitore del Premio del pubblico all’ultimo Festival CinemAmbiente. La proiezione sarà preceduta da un incontro (alle con Don Luigi Ciotti, che si soffermerà sulle risposte dell’enciclica Laudato si’ alla crisi ecologica. I due film successivi sono dedicati al tema dell’agricoltura, affrontato da punti di vista diversi.

The Harvest (sabato 1 agosto, Rueglio, Campo sportivo, ore 21.30) è un originale docu-musical che si focalizza sulla piaga del caporalato e dello sfruttamento dei migranti nel lavoro dei campi. Con Good Things Await - Buone cose ci attendono (domenica 2 agosto, Valchiusa, parcheggio di Vico Canavese, Strada Provinciale 64, ore 21.30), di Phie Ambo, ci si sposta in Danimarca per seguire le traversie di Niels, agricoltore idealista che gestisce la sua fattoria secondo i principi dell’agricoltura biodinamica.