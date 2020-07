Tragedia a San Mauro, incendio in un alloggio: pensionata trovata morta

Tragedia nella serata di ieri in un appartamento di San Mauro Torinese, dove una donna è stata trovata morta a causa di un incendio. Secondo la prima ricostruzione la 91enne si trovava sul divano del suo alloggio in via XXV Aprile, quando le fiamme hanno avvolto la seduta: all’origine del rogo forse una sigaretta rimasta accesa che avrebbe dato fuoco all’imbottitura.

Il rogo, come accertato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, non si è esteso al resto dell’appartamento: nessun altra persona è rimasta coinvolta o ferita, né si è reso necessario evacuare lo stabile. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.