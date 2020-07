Caos in corso Monte Grappa, esplode bombola di gas: tanta paura e nessun ferito

Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 13:20, in corso Monte Grappa: all'altezza del civico 32, in un appartamento, si è verificata la sovrapressione di una bombola di gas, che ha provocato un'esplosione.

La prima ad arrivare sul posto è stata la polizia di Stato, in seguito i vigili del fuoco, la polizia municipale e i medici del 118: per quest'ultimi, per fortuna, non è stato necessario svolgere alcun intervento perché nonostante la grande paura nessuno si è fatto male e non si registrano feriti.