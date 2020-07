Schianto in moto ad Orbassano: muore dopo 21 giorni di agonia

E' morto ieri al CTO di Torino, dopo 21 giorni di agonia, David Caruso, che lo scorso 9 luglio era rimasto coinvolto in un terribile incidente. Il 30enne stava transitando lungo via Castellazzo all'altezza del civico 23, quando non è riuscito a evitare l'impatto contro un palo. alo.

Subito sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 per soccorrerlo. Il centauro è stato trasportato in ospedale, con un grave trauma cranico e toracico che aveva riportato nello scontro: il giovane non è mai uscito però dal reparto rianimazione.