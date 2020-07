"Tutto esaurito" al lago di Malciaussia? Scatta la zona 30 e lo stop agli autobus, camper e caravan

Città Metropolitana di Torino e Comune di Usseglio hanno raggiunto l’accordo per la stipula di un protocollo d’intesa per ovviare al sovraffollamento e al parcheggio selvaggio che si verifica nei giorni festivi al lago di Malciaussia, raggiunto dal tratto di alta quota della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù, quello che dalla frazione Margone porta ai 1804 metri del suggestivo specchio d’acqua.

Sulla Provinciale 32 nel tratto da Margone alla diga di Malciaussia da sabato 1 a domenica 30 agosto sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi il limite di velocità di 30 km orari e sarà vietato il transito degli autobus, dei veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dei camper e dei caravan. Vietati inoltre la sosta, la fermata e il sorpasso. Nella giornata di giovedì 6 agosto sarà inoltre ancora in vigore il divieto di transito ai veicoli motorizzati dalle 11,30 alle 15,30 per agevolare l’accesso dei cicloturisti.

Gli amministratori ussegliesi hanno pubblicato un bando per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti a cui affidare in gestione nel mese di agosto l'area intorno allo specchio d'acqua. Tale area comprende un parcheggio che, come previsto nel testo del protocollo d’intesa, comprenderà 130 posti auto e 50 posti moto. L’area attualmente adibita a parcheggio si è rivelata insufficiente ad ospitare tutti i veicoli che salgono a Malciaussia, tanto che numerose autovetture vengono parcheggiate lungo la Provinciale 32, con evidenti problematiche di ordine pubblico e di accessibilità ai mezzi di soccorso in caso di necessità.

Una volta esauriti i posti auto e moto disponibili a Malciaussia, gli utenti che intendono salire al lago saranno avvisati che non è più possibile parcheggiare. Comune di Usseglio e Città Metropolitana di Torino proseguiranno anche dopo il mese di agosto il confronto, per addivenire ad una soluzione definitiva che consenta, in caso di esaurimento dei posti auto al lago di Malciaussia, di prevedere l’accesso in quota con bus navetta di dimensioni adatte a una strada che è comunque stretta e deve essere percorsa con cautela.