I punti forti di Snai secondo Casino AAMS

I siti recensori sono risorse importanti per chi gioca nei casinò online. Non presentano solo recensioni aggiornate ed esaustive, sono ricchi di classifiche e tabelle che si basano su dati reali e matematici. La buona posizione in classifica di un bookmaker o di un casinò online è dovuta da diversi elementi come il bonus con e senza deposito, le stelle ottenute, le recensioni, i dati di ingresso, le novità che presenta tra servizi per lo sport e per chi gioca d'azzardo live e non.

Snai sul sito Casino AAMS merita più volte il secondo posto, infatti segue 888 Casinò ed è succeduto da Merkur Win, terzo sito di giochi legale. Ma quali sono i punti forti di Snai che vengono premiati? Li analizziamo subito.

Snai offre free spins senza deposito e tanti servizi

Snai è premiata con cinque stelle, il sito merita il secondo posto per il bonus senza deposito di 10 euro, le free spins offerte per un valore di 10 euro, un bonus di benvenuto fino a 1000 euro del valore di 100% su primo versamento.

Questo tipo di bonus non è raro nei siti di scommesse online importanti. Parliamo qui di una realtà italiana con sigla ADM/AAMS, un punto di riferimento per gli amanti dei giochi di carte con scommesse vere.

Snai è ricca di servizi e giochi, possiamo riassumere così le sue caratteristiche principali.

Numerosi opzioni di deposito e prelievo: Bonifico Bancario, Kalibra, Mastercard, PayMat, Paypal, Postepay, Skrill, SNAI Card, SNAIPay, Visa, Visa Electron.

Assistenza clienti qualificata da contattare telefonicamente, con live chat e email.

Applicazione mobile disponibile su iOS e Android, unica pecca che i servizi possono essere differenti tra desktop e smartphone.

Tantissime scommesse su sport, live, ippica e virtuals. Un ricco e unico ambiente di Casino, Casino live e slot machine.

Sala poker online con download con tornei organizzati ogni mese.

Numerosi giochi e pagine dedicate al Bingo e alle lotterie italiane.

Snai e i giochi di casinò

Snai rispetta la tradizione italiana del gioco, ed infatti fa un certo effetto trovare come titolo Sette e Mezzo. Non possiamo accedere alla demo perché Snai permette solo il gioco da iscritti. Accanto a questo gioco di carte troviamo i più classici dei casinò stranieri e anche varianti del poker e Baccarat.

Il casinò Live è l'insieme delle stanze virtuali dove il gioco è gestito da croupier vere e mazzieri reali. Anche qui bisogna essere iscritti e notiamo che molti giochi richiedono il download su computer. Chi entra in Casino Live è accolto da un banner, un bonus di benvenuto specifico per quest pagina che vale fino a 1000 euro.

Anche il Bingo presenta diverse novità, delle opzioni, dei bonus, delle giocate gratuite e l'acquisto di cartelle partendo da un minimo di 0,10€. Il conto Snai può essere aperto anche in negozio e poi usato sul web. E' importante registrare e memorizzare i propri dati di ingresso per non doverli ogni volta modificare con delle procedure di sicurezza.