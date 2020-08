Ciclista con la bici in tangenziale, l'allarme della polizia stradale: "Ne fermiamo uno ogni due giorni" [VIDEO]

Con il diffondersi dei mezzi green, tra monopattini e biciclette, sono anche in aumento i casi di chi, per errore o per scelta, si ritrova a percorrere con un mezzo a due ruote la tangenziale o addirittura l'autostrada.

Eppure, stando a quanto riportato dalla polizia autostradale, non inconsueto. Anzi. "Fermiamo una persona ogni due o tre giorni, ultimamente anche una al giorno in tangenziale" spiegano dalla Stradale. "E' meno consueto in autostrada, ma sull'A4 capita soprattutto dopo l'uscita di corso Giulio Cesare". L'identikit del ciclista in tangenziale è sempre più vario: si passa dall'anziano che si è smarrito ai ragazzi incoscienti che non si rendono conto del pericolo, passando per l'extracomunitario che non conosce bene le strade e si ritrova dove non dovrebbe.