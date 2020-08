Glocal d'Estate: il 4 agosto ultimo appuntamento con l'anteprima regionale di Moka Noir

Martedì 4 agosto ultimo appuntamento con il GLOCAL D’ESTATE che dal 15 luglio ha proposto, in diversi spazi culturali e arene cinematografiche torinesi, una selezione di film del 19° Glocal Film Festival che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso marzo.

In programma l’anteprima regionale di Moka Noir: a Omegna non si beve più caffè di Erik Bernasconi, documentario che si è aggiudicato il Premio Distribuzione assegnato da 8 esercenti piemontesi, che lo hanno scelto tra i 6 titoli in competizione nella sezione Panoramica Doc e che nei prossimi mesi lo programmeranno nelle proprie sale cinematografiche.