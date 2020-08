Aurora, dopo la lettera di residenti e commercianti sul degrado in Lungo Dora Napoli si muove anche la Circoscrizione 7

Il tema dei bivacchi non è una novità per l'area: anche la Circoscrizione 7 si muoverà attraverso un'interpellanza alla sindaca, presentata da Fratelli d'Italia e approvata lunedì in Consiglio, per chiedere risposte alle istanze dei cittadini e la loro trattazione ai tavoli per la sicurezza: “Mi piacerebbe - ha dichiarato la capo-gruppo Patrizia Alessi – avere una risposta alla lettera da parte della Città: sono anni che i residenti segnalano il disagio provato per quel che avviene ad ogni ora del giorno e della notte, la problematica è conosciuta ma non si è mai fatto nulla per migliorare la situazione. Chiediamo un sostegno urgente e continuativo a quelle periferie indicate come oggetto di sviluppo e partecipazione in campagna elettorale.”