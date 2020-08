Usuraio in azione in Largo Sempione, pretendeva interesse al 43%: arrestato

Sono intervenuti non appena c’è stata la consegna di soldi i carabinieri del Nucleo Operativo in grado di arrestare un usuraio in Largo Sempione, ai giardini Peppino Impastato. L’uomo, un 49enne senza fissa dimora, aveva appena ricevuto 1260 euro da una donna che gliene doveva 880 quando i militari sono intervenuti e l’hanno ammanettato.

Il malvivente infatti, aveva imposto alla vittima, una donna di 40 anni, un tasso di interesse pari al 43%: per questo motivo è stato arrestato per il reato di usura. Secondo gli investigatori, vi sarebbero altre vittime: persone che, per piccole somme di denaro in prestito, sarebbero cadute nel vortice dell’usuraio.