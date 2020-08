Treni, Italo “annulla” 8.000 biglietti: cancellate le tratte Torino-Salerno e Torino-Reggio Calabria

E’ caos treni ad alta velocità in Italia. La reintroduzione del distanziamento stabilita nella giornata di ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza ha provocato diversi disagi ai pendolari e a chi aveva scelto Italo per spostarsi durante le vacanze.

“Per ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza emessa improvvisamente ieri dal ministro della Salute, che reintroduce con decorrenza immediata l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta Velocità, Italo è costretta - suo malgrado - a cancellare otto treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto usufruire del biglietto già acquistato” si legge su una nota pubblicata dalla compagnia ferroviaria.