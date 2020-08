L'eccellenza torinese verso l'Expo di Dubai 2020: Lavazza sarà al Padiglione Italia

Lavazza, in qualità di Platinum Sponsor, sarà presente con i suoi prodotti e servizi nel Padiglione Italia per tutta la durata dell’Esposizione che, a seguito del rinvio, avrà inizio il 1° ottobre 2021 e si concluderà il 31 marzo 2022. Lavazza, come Official Coffee, porterà un’importante eccellenza del Made in Italy nel cuore della prima Expo in un Paese arabo e dell'area ME.NA.SA. (Medio Oriente, Africa Settentrionale e Asia Meridionale).