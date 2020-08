Aiace Torino: appuntamento con Cinema al Castello e "Midnight Family"

Le proiezioni promosse e organizzate da Aiace Torino nelle arene estive, allestite nell'ambito di "Torino Città del cinema 2020 - Torino a cielo aperto", proseguono martedì 4 agosto con un appuntamento speciale.



In collaborazione con Sottodiciotto Film Festival & Campus verrà presentato all'arena "Cinema al Castello" (alle 21.30), a ingresso gratuito per tutti, anche per chi non ha la tessera AIACE, Midnight Family di Luke Lorentzen.



Ad anticipazione della prossima edizione del Festival, che sarà dedicata al tema della famiglia, il film, inedito nelle sale italiane, vede protagonisti gli Ochoa ­­­– il padre e due giovanissimi figli – che a Città del Messico gestiscono un servizio privato di ambulanze. Vincitore del Premio speciale della giuria al Sundance 2019, acclamato dalla critica, che l’ha definito “terrificante ed esilarante”, il documentario sarà introdotto da Francesca Portalupi, vicedirettrice di Sottodiciotto Film Festival & Campus.



Prenotazioni www.ambrosiocinema.it