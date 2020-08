Meteo su Torino e provincia: dopo i rovesci dei giorni passati, tornano bel tempo e temperature gradevoli

A Torino quindi avremo questa situazione: dopo il cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali sparsi dei giorni precedenti, da oggi il tempo riprenderà ad essere soleggiato, e per un paio di giorni con temperature piuttosto fresche (le minime scenderanno fino a 12/13 °C localmente in aperta campagna). Le massime saranno pure gradevoli ma torneranno a salire già da domani, per arrivare sui 32/33 °C tra sabato e domenica. Dalla seconda parte della settimana saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone alpine.