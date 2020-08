Area di via Somalia angolo via fratelli Garrone, approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione

Via libera dalla Giunta Comunale al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al progetto di riqualificazione per l’area di via Somalia, angolo via fratelli Garrone.

Qui verrà realizzato un supermercato con circa 900 mq. di superficie di vendita. Nel fabbricato, a pianta rettangolare con un unico piano fuori terra, troveranno posto il negozio, i magazzini e gli spogliatoi per il personale. Lo spazio per il carico e lo scarico delle merci è previsto nella parte dell’edificio posta a nord, mentre la copertura, piana, accoglierà parte della componente tecnologica, gli impianti fotovoltaici e il verde pensile.

Il piazzale antistante la struttura ospiterà il parcheggio con 31 posti auto destinati alla sosta dei privati e altri 48 aperti all’uso pubblico. Intorno agli stalli, che saranno realizzati con materiali che consentano una migliore permeabilità del suolo e di ridurre l’effetto isola di calore, verranno piantati alberelli da ombra e filari di arbusti.

La proprietà provvederà inoltre, a sua cura e spese, a ridisegnare i marciapiedi dell’isolato, compreso l’attraversamento della strada Castello di Mirafiori, realizzando contestualmente gli scivoli per migliorarne l’accessibilità per tutti. Verranno rifatte le pavimentazioni della pista da skate e del campo da calcetto e a sostituite alcune parti ormai ammalorate del gioco inclusivo all’interno nel giardino pubblico adiacente. Sarà inoltre effettuata una manutenzione straordinaria degli spazi esistenti destinati a verde tra le vie Artom, Fratelli Garrone e Somalia.

La spesa prevista per l’intervento assomma a circa 375mila euro.