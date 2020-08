Elezioni a Moncalieri, bilancio positivo per il centrodestra dopo i primi giorni di banchetti

Sono iniziati domenica i banchetti organizzati dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco per il centrodestra a Moncalieri, Pier Bellagamba.



Hanno già toccato borgo San Pietro, borgo Vittoria, Testona e Santa Maria e il bilancio è positivo: «Sono tante le persone che si avvicinano - racconta Bellagamba- Chi per tradizione legata ad un simbolo e chi perché vuole conoscermi».



Il candidato del centrodestra vive da sempre a Moncalieri ed essendo gestore del centro medico Cascina Nonna Mariuccia, è noto in città, ma sono tanti i cittadini che vogliono conoscerlo e che fanno presente i problemi della città: «Le lamentele non mancano, ma è consuetudine criticare e poi nessuno passa all'azione. Io punto a questo». È infatti con lo slogan "Io faccio la mia parte" che il centrodestra corre per vincere le elezioni.

«Non è facile governare una città, ma si comincia con l'ascoltare la gente. Si avvicinano a noi per chiedere informazioni, per sapere come agiremo per rendere Moncalieri una città migliore e noi ascoltiamo e rispondiamo a tutti». Le problematiche che presentano i cittadini riguardano la pulizia delle strade, il degrado di alcune zone ma anche la sicurezza: «Sono i problemi che interessano chiunque, dalla persona anziana alle donne, alle famiglie, da chi vive qui a chi viene per lavoro».



Tra le note positive c'è l'interesse di persone che si avvicinano al centrodestra: «Sono elettori delusi che dopo anni vogliono un cambiamento», ma non mancano le note negative: «Ci sono tante persone disilluse, che non vogliono neanche più andare a votare e noi dobbiamo convincere loro. Per non parlare dei giovani. Il mercato non è il luogo in cui si trovano abitualmente, ma ci siamo anche al 45° Nord quindi invito tutti i ragazzi ad avvicinarsi alla politica, a venire a prendere i nostri volantini e cercarci sui social perché devono pensare al loro futuro».

Il tour tra i mercati cittadini del candidato Bellagamba, sostenuto dalle liste: Moncalieri di tutti, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Democrazia cristiana e Il popolo della famiglia, continuerà per tutto agosto fino al 18 settembre. Il calendario completo sul sito www.pierbellagamba.it.