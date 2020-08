Sanità, Canalis: (Pd): “Cirio sta già esercitando i pieni poteri: il consiglio regionale è completamente bypassato dalle task force esterne”

“Fazio e Cirio relazionino il prima possibile in Consiglio Regionale e rispettino i ruoli istituzionali dei consiglieri”. Lo afferma Monica Canalis (PD) commentando le dichiarazioni di Ferruccio Fazio su un piano di rilancio delle Rsa mai condiviso con il Consiglio Regionale.

“Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia si riproponeva di modificare il Regolamento dell’aula per velocizzarne i lavori. Forse, sarebbe invece prioritario difendere le prerogative di Palazzo Lascaris rispetto alle invasioni di campo operate dalla Giunta e dalle varie articolazioni esterne sorte durante l’emergenza. La task force di Ferruccio Fazio è una di queste articolazioni, che offre consulenze all’indebolito assessore Icardi e al Presidente Cirio, ma, ricordiamolo, non è depositaria dei compiti di programmazione sanitaria e socio sanitaria, che restano in capo al Consiglio regionale, soprattutto su una materia scottante e cruciale come la cura degli anziani e le Rsa. I pieni poteri invocati qualche tempo fa da Cirio stanno forse diventando realtà per opera di questi consulenti esterni privi di legittimazione democratica? Che per di più si spingono a fare affermazioni allarmanti come sostenere che gli anziani potranno uscire dalle Rsa solo tra qualche mese?”.