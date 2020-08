Giampaolo nuovo allenatore del Toro, ma l'accoglienza della piazza è molto fredda

L'ufficialità dovrebbe arrivare in giornata, ma già nella serata di ieri, mercoledì 5 agosto, Urbano Cairo ha confermato che le indiscrezioni dei giorni scorsi avevano colto nel segno: "Abbiamo preso un allenatore di qualità, Giampaolo insegna calcio. Siamo molto soddisfatti".

Così il presidente granata ha annunciato lo sbarco a Torino di Marco Giampaolo, 53 anni appena compiuti, ex allenatore di Sampdoria e Milan, per fermarsi alle sue ultime tappe. Cairo ha detto di averlo cercato già in passato, ma che per un motivo o per un altro l'affare non era andato in porto. "Ora dobbiamo lavorare con umiltà, in punta di piedi, cercando di fare bene": così il presidente del Torino ha commentato ai microfoni di Sportitalia l'ormai imminente approdo del tecnico sulla sponda granata del Po.

L'allenatore ha trovato l'accordo con il club granata (biennale con opzione per un terzo anno), ora Giampaolo deve solo risolvere il contratto che ancora lo lega al Milan e poi a stretto giro di posta arriverà l'annuncio ufficiale.Ma anche se siamo in piena estate e il caldo fa capolino un pò ovunque, l'accoglienza della piazza è stata a dir poco fredda.

Basta farsi un giro sui forum o sui gruppi dei tifosi granata su Facebook per capire che l'arrivo di Giampaolo non è stato accompagnato da grandi entusiasmi. Si ricordano la lunga sfilza di esoneri all'inizio del decennio scorso (Siena, Catania, Cesena e Brescia), si fa notare come il suo miglior risultato sia stato il nono posto alla guida della Samp, per non parlare della breve e a dir poco disastrosa esperienza alla guida del Milan. Insomma, se queste sono le premesse, sarà dura per lui prendere il posto di Moreno Longo, che non era certo un fenomeno, ma un autentico cuore granata si.

A stretto giro di posta, dopo l'annuncio del nuovo tecnico, dovrebbe arrivare anche l'ufficializzazione del ritiro a Biella a fine agosto, per prepare la stagione che prenderà ufficialmente il via il weekend del 19-20 settembre. Il sindaco della città piemontese Claudio Corradino, sulla sua pagina Facebook, ha anticipato già l'avvenuto accordo.