Incidente in corso San Maurizio, auto si ribalta in mezzo alla strada

Un brutto incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 8, in corso San Maurizio angolo via Vanchiglia.

Per cause in fase di accertamento, un’auto si è scontrata con un’altra vettura e si è letteralmente ribaltata in mezzo alla strada. Tra le possibili cause, non essendo la strada trafficata, o l’alta velocità o una priorità semaforica non rispettata. Non è chiaro al momento se vi siano feriti o meno.

Quel che è certo è che l’incidente è avvenuto sui binari del tram numero 15. Pertanto dalle 08.25 la linea risulta limitata in corso San Maurizio nella sola direzione Brissogne ed è gestita fino al capolinea con mezzi bus.

"Sulle strade torinesi vediamo troppi comportamenti pericolosi. Dobbiamo continuare con le politiche sulla sicurezza stradale per diminuire gli incidenti: prevenzione, maggiori controlli, Vista-Red e velox” commenta Damiano Carretto, consigliere comunale del M5s.