I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti oggi pomeriggio a Prali per soccorrere un escursionista.



L'uomo aveva perso l'orientamento in una zona boscosa e non era più un grado di trovare il sentiero che conduce al Comune della Val Germanasca.

Da terra le squadre di Pinerolo e dei volontari di Luserna S.Giovanni si sono mossi per la ricerca. Via aria l'elicottero "drago 70" del reparto volo Piemonte ha individuato l'uomo e lo ha trasportato in buone condizioni in zona sicura.