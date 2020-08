Bardonecchia rinnova la tradizione, domenica torna la cena in bianco e rosso in via Medail

Residenti e turisti che in questi giorni animano Bardonecchia, sulla scia della riunione conviviale “C’era una volta… Cena in abito d’ Epoca” apparecchiata sabato 25 luglio nella piazza antistante la chiesa parrocchiale nel Borgovecchio, sono pronti a tornare a tavola Domenica 9 agosto alle ore 20.00 lungo la centrale via Medail per consumare ancora una volta in modo conviviale la “Cena in bianco e rosso”, giunta alla quarta edizione, secondo appuntamento annuale del Unconventional Dinner.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Bardonecchia ed il supporto del Consorzio Turismo Bardonecchia, ed è inserito nel cartellone culturale estivo Bardonecchia Scena 1312, stagione di musica e teatro proposta da Estemporanea e dall’Accademia dei Folli.

La regalità e l’eleganza dei commensali in abiti del ’800, evocativi dell’epoca vittoriana, impegnati a consumare cibi e bere bevande alla luce dei candelabri, tra mangiafuoco, animatori e strumentisti, lascia ora campo ad una scenografia più contemporanea e sobria, improntata sull’abbinamento cromatico biancorosso, i colori lo stemma comunale.

I commensali in abiti biancorossi devono portarsi da casa vivande, bevande, stoviglie e bicchieri, rigorosamente non di plastica, imbandire le tavole fornite dall’organizzazione, per poi cenare insieme a parenti, famigliari, amici, conoscenti, tutti allietati dal suono della Prisma Banda Street Band itinerante, con la possibilità di affidarsi a dei truccabimbi in costume biancorosso e di dotarsi di palloncini bianchirossi offerti dagli organizzatori.

A rendere più viva la serata concorrerà l’apertura dei numerosi negozi e dei vari locali.

La partecipazione alla cena comporta un contributo liberale di € 5.00 a persona, il cui ricavato verrà devoluto alla sezione di Bardonecchia della Croce Rossa

“Tavoli imbanditi da noi forniti - dice Carola Vajo, presidente della Pro Loco - ristoranti vestiti di bianco e di rosso, con i commensali stessi inviata a seguire il tema, musica e intrattenimento garantiti per tutte la serata lungo la via centrale. Ci stiamo adoperando per una cena in bianco e rosso che nel rispetto della vigente normativa possa piacevolmente coinvolgere e turisti e bardonecchiesi, per una piacevole serata in allegria”.