Era ai domiciliari per droga, ma sapeva come ingannare il tempo: coltivava marijuana in serra

Aveva anche adattato un cucina giocattolo per bambini foderandola con materiale termo riflettente, lampade e neon per conservare la sostanza. Così un 51enne agli arresti domiciliari (per droga) aveva trovato il modo di ingannare il tempo coltivando piante di marijuana.

Ma il suo stratagemma è stato scoperto dalla Polizia: nonostante avesse nascosto molto bene i panetti di marijuana e le piantine alla vista dei poliziotti che regolarmente si recavano presso il suo domicilio per il controllo dell’osservanza della misura, mercoledì scorso è stato tradito dal forte odore. Così è scattata la perquisizione dell'alloggio, trasformato in un vero e proprio laboratorio per la produzione, la lavorazione ed il confezionamento di sostanza stupefacente. I panetti di marijuana, 86, per un peso complessivo di 623 grammi, erano nascosti per lo più all’interno del mobiletto/giocattolo appositamente modificato per la nuova "destinazione d’uso".